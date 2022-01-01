Стали известны подробности инцидента с российскими хоккеистами на авиарейсе

Молодежную сборную Финляндии по хоккею также могли снять с рейса Калгари-Франкфурт, что произошло с делегациями команд из России и Чехии. Об этом сообщает 1 января «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу стало известно, что игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. Журналистка Мари Леманн, которая была с хоккеистами в одном самолете, рассказала, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии якобы отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили.

«Спорт-Экспресс» в свою очередь отмечает, что на самолете также должны были лететь еще три команды — Чехии, Финляндии, Швеции. Однако представители авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем.

После чего было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет.

Однако источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. При этом другой собеседник уточнил, что игроков молодежной сборной России по хоккею сняли с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

Сам Зубов отметил, что причиной снятия с рейса стало отсутствие масок. По его словам, в канадском аэропорту очень строгие правила.

Вместе с тем менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что в инциденте, связанном с представителями молодежной сборной России по хоккею, вероятно, свою роль сыграл алкоголь. Он уточнил, что один из членов сборной России даже курил в тоннеле перед посадкой в самолет.

Молодежный чемпионат мира проходил в Канаде с 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.