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Во Франции хулиганы подожгли более 870 машин в новогоднюю ночь

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Во Франции в новогоднюю ночь было подожжено 874 автомобиля и арестован 441 человек. Об этом в субботу, 1 января, сообщил глава МВД республики Джеральд Дарманин.

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«Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами, равно как и количество нападений на полицию», — отметил министр.

По его словам, в 2019 году злоумышленники подожгли 1316 автомобилей. Однако выросло число арестованных — в 2019 году таких насчитали 376. 2020 год в статистику не попал из-за комендантского часа.

«Жеральд Дарманин оказывает всю свою поддержку сотрудникам, травмированным при исполнении своих обязанностей, а также их родственникам», — цитирует заявление МВД Франции телеканал BFM.TV.

В новогоднюю ночь во Франции несли службу около 95 тыс. полицейских и жандармов.

В частности, в Париже 779 человек были оштрафованы за «не ношение маски» в условиях коронавируса, в том числе не менее 600 человек на Елисейских полях.

На фоне пятой волны коронавируса во Франции введены новые ограничения. Так, в новогоднюю ночь были закрыты дискотеки и места проведения массовых мероприятий.

31 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году. Обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам, он напомнил, что в стране царит пятая волна инфекции и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, глава государства призвал сделать прививку.

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