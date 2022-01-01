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Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай

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В Санкт-Петербурге на 50-м году жизни скончалась мультипликатор, режиссер Галина Воропай. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила в субботу, 1 января, кафедра режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ.

Деятель культуры ушла из жизни в ночь с 29 на 30 декабря. О причинах ее смерти информации не приводится.

Галина Воропай получила образование реставратора и учителя. В 2002 году она закончила курсы художника-аниматора и осталась работать на студии «Мельница». Первой лентой режиссера в 2004 году стала анимационная картина «Кот и лиса».

Воропай — автор десятков серий мультсериала «Приключения Лунтика и его друзей», работала над мультфильмами «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Иван Царевич и Серый волк 2» и другими.

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