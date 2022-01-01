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Матвеева отметила важность победы Непряевой на этапе «Тур де Ски»

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Для российской лыжницы Натальи Непряевой первое место в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе стало очень важной победой. Об этом 1 января заявила «Спорт-Экспрессу» вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева.

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«В начале сезона ей было очень тяжело. На первых этапах Кубка мира не хватало скорости. Сейчас видно, что она может бороться с соперницами. У нее стал очень сильный финиш», — сказала Матвеева.

По ее словам, спортсменка находится «на правильном пути». Говоря о том, сможет ли Непряева удержать первенство на следующих гонках, Матвеева отметила, что многое зависит от спортсменки.

«Но все зависит еще и от погоды, от лыж. Теперь она в общем зачете выходит в лидеры. Думаю, она набирает форму, и от старта к старту будет показывать хорошие результаты», — сказала лыжница.

Ранее в субботу Непряева выиграла золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Для Натальи это первая победа в личной гонке Кубка мира с 8 января 2021 года.

29 декабря Непряева заняла третье место в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в швейцарском Ленцерхайде, где проходит этап многодневки «Тур де Ски».

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые проходят как классическим стилем, так и свободным.

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