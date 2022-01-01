В Германии посоветовали Европе перестать рассчитывать на США

Доверие к США за прошедший год было подорвано, в настоящий момент Европе следует проявлять себя лучше в кризисных ситуациях. Такое мнение выразил обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье, опубликованной 1 января.

Он напомнил, что в 2021 году произошел штурм Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, а также состоялся вывод войск стран НАТО из Афганистана, что, согласно мнению эксперта, подорвало авторитет Штатов на внешнеполитической арене.

При этом обозреватель добавил, что население США в большинстве хочет, чтобы правительство решало проблемы не мира, а страны.

«Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает <…> этот сигнал («Америка превыше всего». — Ред.), — последнее, что нужно Западу», — заключил Франкенберг.

В то же время он указал на необходимость, согласно которой Европе нужно объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к США при первой угрозе.

31 декабря обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар заявил, что в 2022 году Европу может ждать примирение с Россией, которое предложил Евросоюзу российский лидер. По его мнению, политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте.

Ранее в ЕС неоднократно озвучивали идею создания собственных вооруженных сил, независимо от США и НАТО. Как отметил 9 сентября в беседе с «Известиями» политолог Владимир Евсеев, идея о создании общих вооруженных сил Евросоюза продиктована желанием быть более независимыми от США, однако представить европейскую армию крайне сложно.