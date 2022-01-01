Ученые предупредили о двух летящих к Земле потенциально опасных астероидах

По информации газеты The Sun, к Земле приближаются два потенциально опасных астероида. Размер одного небесного тела равен лондонскому Биг-Бену. Второй объект сопоставим нью-йорксним небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг, передает телеканал «Известия». Первый астероид пройдет рядом с планетой 11 января, второй — 18. Ранее в NASA заявили, что ни один из известных ученым астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет.

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