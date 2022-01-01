В Мосгорздраве назвали число родившихся в новогоднюю ночь детей

В Москве в ночь на 1 января родились 45 детей, из них 21 мальчик и 24 девочки. Об этом в субботу сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

«В этом году новогодняя ночь подарила московским мамам и папам 45 малышей. В ночь на 1 января 2022 года в столичных роддомах появились на свет 24 девочки и 21 мальчик. Проводил уходящий год мальчик, появившийся на свет за несколько мгновений до боя курантов в перинатальном центре ГКБ № 24», — указано в сообщении на сайте Мосгорздрава.

Как отметил заведующий перинатальным центром городской клинической больницы № 24 Антон Оленев, столичные медучреждения в новогодние дни оказывают всю необходимую помощь роженицам и детям.

«В столичной системе здравоохранении уделяется особое внимание здоровью будущих мам и малышей. Помимо оказания помощи на всех этапах, мамы в подарок получают необходимый набор для новорождённого, в комплект которого входит 44 предмета. Также есть возможность выбора между подарочным набором и денежной выплатой», — добавили в пресс-службе.

В конце сентября исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва рассказала о наиболее распространенных в городе именах, которые дают новорожденным. Так, по итогам восьми месяцев 2021 года ими стали Софья и Александр.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим, Марк, Артем и Михаил. Новорожденных москвичек чаще всего с начала года называли Анной, Марией и Алисой.