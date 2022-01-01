Названа предварительная причина смерти волейболиста Хамутцких

Проблемы с сердцем могли стать причиной смерти трехкратного призера Олимпийских игр и тренера волейбольного клуба «Белогорье» Вадима Хамутцких. Об этом 1 января рассказал «Известиям» главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно.

О смерти спортсмена стало известно ранее в этот день. Об этом сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье». В клубе назвали уход 52-летнего Хамутцких из жизни утратой для российского и мирового волейбола.

Клуб также выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Вадим Хамутцких родился 26 ноября 1969 года в Челябинской области. Он выступал за клубы «Торпедо», «Ярославич» и другие. Хамутцких был признан лучшим подающим Мировой лиги в 2002 году. Его признавали лучшим связующим в Лиге чемпионов (2002/2003) и на чемпионате Европы в 2007 году.

В составе сборной России он становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр.