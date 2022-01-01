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Профессор Университета Аристотеля Сарияннис: пандемия коронавируса закончится 20 февраля

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Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является последней мутацией COVID-19, а волна вызванных им заражений может спасть уже к 20 февраля. Об этом рассказал профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис, пишет 1 января портал Voria.

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Свои подсчеты Сарияннис обосновал на математической модели. По словам специалиста, рост новых случаев COVID-19 будет продолжаться до 20–22 января, а средний за неделю уровень достигнет 66 тыс. случаев инфицирования.

«Мы все заболеем в легкой форме, и всё закончится», — подчеркнул он.

Примерно 20–22 февраля пик волны пойдет на спад, а большая часть населения будет иметь иммунитет к коронавирусу, добавил профессор.

Сарияннис предупредил, что коварность штамма нельзя недооценивать. По его мнению, им могут заражаться дважды или даже трижды привитые люди с хроническими заболеваниями либо пожилые. Все они рискуют оказаться в реанимации, добавил профессор, призвав граждан Греции соблюдать коронавирусные ограничения.

31 декабря отмечалось, что в Греции пятый день подряд регистрируется максимум по количеству случаев заболевания COVID-19, за последние сутки этот показатель составил 40 560 заражений. С начала пандемии в стране выявили почти 1,21 млн случаев заболевания при населении примерно в 10,7 млн человек.

В тот же день эксперты в области здравоохранения США рассказали о вероятном ухудшении эпидемиологической обстановки в январе в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о возможном всплеске заболеваемости. По его оценке, нынешняя волна COVID-19 достигнет своего пика в январе.

31 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на окончание пандемии в 2022 году. Обращаясь с новогодним поздравлением к соотечественникам, он напомнил, что в стране царит пятая волна инфекции и граждан еще ждут трудные дни, поэтому тех, кто еще не вакцинирован, глава государства призвал сделать прививку.

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