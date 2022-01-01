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На Украине вступил в силу запрет на доступ российских судов к внутренним водам страны

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С 1 января на Украине вступил в силу запрещающий российским судам доступ во внутренние воды страны закон. Верховная рада приняла документ в 2020 году.

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Как следует из нормы закона «О внутреннем водном транспорте», судам под флагом «государства-агрессора» запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичный запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины.

В Государственном судовом реестре Украины запрещается регистрация плавсредств, принадлежащим россиянам.

В списке внутренних речных водных путей Украины числятся Днестр, Дунай, Днепр и ряд других рек.

Соответствующий закон был одобрен Верховной радой 3 декабря 2020 года. Отмечалось, что принятие документа направлено на возрождение грузовых перевозок по рекам страны. По мнению разработчиков, он позволит увеличить грузопоток до 30 млн т в год, что принесет 13–16 млрд гривен прибыли ($450–565 млн).

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый санкционный пакет против России. В частности, под ограничения попали граждане РФ, имеющие отношение к организации и проведению выборов в Госдуму на территории Крыма. В общей сложности ограничения затронули 140 физических и 50 юридических лиц.

В тот же день первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал новый пакет санкций Украины против граждан России очередной глупостью украинского руководства. С одной стороны, власти Украины требуют увеличения поставок российского газа через территорию страны, а с другой стороны, на всех международных площадках и форумах они нападают на Россию, отметил политик.

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