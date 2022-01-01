Умер трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Хамутцких

Трехкратный призер Олимпийских игр, бывший игрок сборной России по волейболу Вадим Хамутцких скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщила 1 января пресс-служба волейбольного клуба «Белогорье».

Хамутцких умер 31 декабря.

«Вадим Анатольевич долгое время защищал цвета нашего клуба и сборной России, неоднократно выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Лиге чемпионов, был призером Олимпийских игр. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола», — говорится в заявлении клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Причина смерти, дата и место прощания не уточняются.

Хамутцких в составе сборной России становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр.