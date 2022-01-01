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Первая коррекция орбиты МКС в 2022 году пройдет 12 января

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Коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) намечена на 12 января, маневр станет первым в 2022 году. Об этом говорится 1 января в сообщении на сайте «Роскосмоса».

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Целью изменения высоты орбиты станции названо формирование баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадки «Союза МС-19».

«По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 21:09 мск будет выдана команда на включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработают 292,5 секунды», — отмечается в сообщении.

Высота орбиты увеличится на 850 м.

Накануне российские космонавты обнаружили возможное последнее место утечки воздуха в модуле «Звезда» на МКС, речь не идет о новых неполадках на станции.

Средства для устранения негерметичности доставят на станцию на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». Затем космонавты приступят к окончательному устранению утечки.

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