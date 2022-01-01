Представитель МВД России Ирина Волк поздравила РЕН ТВ с юбилеем

Официальный представитель МВД России Ирина Волк поздравила телеканал РЕН ТВ с 25-летием и пожелала его коллективу процветания.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации сердечно поздравляет сотрудников телеканала и его руководителя Владимира Тюлина с этим замечательным юбилеем!» — говорится в сообщении в «ВКонтакте» министерства.

Как отметила представитель ведомства, за годы работы телеканал занял одно из лидирующих мест среди ведущих медиаресурсов.

«Разносторонняя направленность вещания объединила поклонников журналистских расследований, документальных проектов, криминальной хроники и бойцовских поединков», — подчеркнула она.

Волк также указала на то, что программы РЕН ТВ неоднократно становились лауреатами ТЭФИ и были удостоены других престижных наград.

По ее словам, руководство МВД особенно ценит внимание телеканала к работе ведомства и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Желаю телеканалу успехов, интересных проектов и процветания!», — добавила представитель МВД РФ.

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