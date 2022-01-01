Пушков назвал цель призыва экс-послов США обнародовать санкции против РФ

Требование бывших послов США опубликовать санкции против России призвано сыграть подрывную роль на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности. Такое мнение 1 января выразил российский сенатор Алексей Пушков.

«Угрозы т.н. «адских санкций» вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — написал он в своем Telegram.

Так сенатор прокомментировал информацию о том, что группа из 24 американских экспертов по России и бывших послов в РФ Майкла Макфола и Александра Вершбоу призвала президента США Джо Байдена немедленно опубликовать санкции против России, которые Белый дом намерен принять в случае «вторжения» России на Украину. Соответствующее заявление группа активистов подписала после звонка Байдена российскому президенту Владимиру Путину.

31 декабря Байден заявил о том, что предупредил Путина во время переговоров о недопустимости военных действий в отношении Украины. Это приведет к санкциям и усилению присутствия США в Европе, пояснил американский президент. Путин в ответ предостерег от новых рестрикций, указав, что это может привести к разрыву отношений двух держав.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.