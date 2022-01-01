Вассерман спрогнозировал ослабление доллара в 2022 году

В 2022 году доллар США по-прежнему будет ослабевать. Об этом в колонке для РЕН ТВ написал телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Деньги обеспечены всеми товарами и услугами, доступными за эти деньги без преобразования в другие валюты», — объяснил он.

По словам Вассермана, доллар обеспечен почти всеми торговыми потоками, поэтому был устойчивей других мировых валют.

Однако США злоупотребляют печатанием доллара, в результате которого даже в самой стране инфляция по многим показателям достигла 20% за год, а в целом ее рост составил 6 %.

«Ожидаю: к концу года РФ уйдет от доллара хотя бы на девять десятых нашей внешней торговли», — спрогнозировал депутат.

Также он обратил внимание, что в наступившем году у России есть надежды на «преодоление лживой пропаганды» о вакцинации от коронавируса и достижение в стране необходимого коллективного иммунитета.

В середине декабря начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко отметил, что позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар США. Данный прогноз сбудется, если нефть подорожает до $80–85 за баррель, пояснил аналитик.

В начале декабря трейдер Артем Звёздин заявил о достаточно мягкой зиме для курса рубля. Фактором, «придающим уверенности рублю», он назвал «развивающийся энергетический кризис в Европе, который также перешел и на Китай».

Это поспособствует сохранению стоимости основных продуктов экспорта России (углеводородов) на текущем уровне с возможным увеличением стоимости ближе к концу зимы.