Прямой эфир
Экономика
Вассерман спрогнозировал ослабление доллара в 2022 году
Общество
МРОТ и прожиточный минимум проиндексированы на 8,6%
Мир
Ким Чен Ын назвал 2022 годом «смертельной схватки»
Общество
В России изменились правила получения субсидий по ЖКУ
Происшествия
Четверо взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме под Иркутском
Спорт
Александр Овечкин установил еще один рекорд НХЛ
Мир
Канцлер Германии в первом новогоднем обращении затронул тему Украины
Наука
Ученые предупредили о двух летящих к Земле потенциально опасных астероидах
Общество
В Японии начали разработку дающей вечный иммунитет к COVID-19 вакцины
Политика
Пушков назвал цель призыва экс-послов США обнародовать санкции против РФ

Вассерман спрогнозировал ослабление доллара в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году доллар США по-прежнему будет ослабевать. Об этом в колонке для РЕН ТВ написал телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Деньги обеспечены всеми товарами и услугами, доступными за эти деньги без преобразования в другие валюты», — объяснил он.

По словам Вассермана, доллар обеспечен почти всеми торговыми потоками, поэтому был устойчивей других мировых валют.

Однако США злоупотребляют печатанием доллара, в результате которого даже в самой стране инфляция по многим показателям достигла 20% за год, а в целом ее рост составил 6 %.

«Ожидаю: к концу года РФ уйдет от доллара хотя бы на девять десятых нашей внешней торговли», — спрогнозировал депутат.

Также он обратил внимание, что в наступившем году у России есть надежды на «преодоление лживой пропаганды» о вакцинации от коронавируса и достижение в стране необходимого коллективного иммунитета.

В середине декабря начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко отметил, что позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар США. Данный прогноз сбудется, если нефть подорожает до $80–85 за баррель, пояснил аналитик.

В начале декабря трейдер Артем Звёздин заявил о достаточно мягкой зиме для курса рубля. Фактором, «придающим уверенности рублю», он назвал «развивающийся энергетический кризис в Европе, который также перешел и на Китай».

Это поспособствует сохранению стоимости основных продуктов экспорта России (углеводородов) на текущем уровне с возможным увеличением стоимости ближе к концу зимы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021