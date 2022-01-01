С 1 января порты на Украине закрыты для судов из России

На Украине закрыли порты для судов из России. Закон правительства вступил в силу с 1 января. Нельзя перевозить пассажиров и грузы между речными портами. Запрещается движение грузовых рейсов во внутренних водах, передает телеканал «Известия». В первую очередь речь идет о реках Днепр, Дунай и Днестр. Также нельзя зарегистрировать судно в госсреестре Украины, если владельцем судна является гражданин России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.