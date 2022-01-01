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Ресторан «Забой»

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Фото: агентство по туризму Кузбасса
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Фото: агентство по туризму Кузбасса
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Фото: агентство по туризму Кузбасса
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Фото: агентство по туризму Кузбасса
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