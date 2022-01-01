Огни надежды: как человечество повеселилось в новогоднюю ночь
Огни надежды: как человечество повеселилось в новогоднюю ночь
2022-01-01 12:31:35
2022-01-01 12:31:35
2022-01-01 12:31:35
2022-01-01 12:31:35
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Ужесточение антиковидных мер не помешало традиционным праздничным гуляниям
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
В Джакарте, столице Индонезии, как и в большинстве городов мира, к зимним праздникам ухудшилась эпидемиологическая обстановка, поэтому отмечать торжества пришлось в ограниченном режиме. Однако это не помешало людям хорошо повеселиться. Как мир встречал Новый год — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Праздничный фейерверк в деловом районе Найроби, столицы Кении
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Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni
Предновогодний шопинг в торговом центре индийского Мумбаи
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Фото: REUTERS/Satish Kumar
Салют у «Бурдж-Халифа» — самого высокого небоскреба в мире, построенного в Дубае
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Фото: REUTERS/Aly Song
Народные гуляния на набережной Вайтань в Шанхае
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Новогоднее световое шоу над собором Святого Павла и мостом Миллениум в Лондоне
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Филиппинцы в последние минуты уходящего года в торговом центре Eastwood в Кесон-Сити
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Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Встреча Нового года в Сиднейской гавани
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Народные гуляния в Стамбуле
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Японцы встречают первый восход 2022 года на смотровой площадке Shibuya Sky в Токио
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Фото: REUTERS/Dieu-Nalio Chery
Праздничный поцелуй в Нью-Йорке
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Фото: REUTERS/Dieu-Nalio Chery
Тысячи людей собрались отмечать Новый год на Таймс-сквер
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Фото: REUTERS/Costas Baltas
Фейерверк над Парфеноном в Афинах
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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Москва отметила наступление Нового года салютом на Москворецкой набережной, он прогремел ровно в полночь
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фейерверк над рекой Чао Прайя в Бангкоке
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Традиционное световое шоу и запуск фейерверков в Париже были отменены, поэтому горожане и гости французской столицы просто гуляли по Елисейским полям
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Встреча Нового года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро
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