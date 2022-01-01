Огни надежды: как человечество повеселилось в новогоднюю ночь

В Джакарте, столице Индонезии, как и в большинстве городов мира, к зимним праздникам ухудшилась эпидемиологическая обстановка, поэтому отмечать торжества пришлось в ограниченном режиме. Однако это не помешало людям хорошо повеселиться. Как мир встречал Новый год — в фотогалерее «Известий»