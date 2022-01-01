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Огни надежды: как человечество повеселилось в новогоднюю ночь

Ужесточение антиковидных мер не помешало традиционным праздничным гуляниям
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A woman, wearing a protective face mask and a headband, celebrates on New Year's Eve in Jakarta, Indonesia
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
В Джакарте, столице Индонезии, как и в большинстве городов мира, к зимним праздникам ухудшилась эпидемиологическая обстановка, поэтому отмечать торжества пришлось в ограниченном режиме. Однако это не помешало людям хорошо повеселиться. Как мир встречал Новый год — в фотогалерее «Известий»
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A reveller looks at fireworks explode over the UAP Old Mutual Tower during the New Year's Eve celebrations in Nairobi, Kenya.
Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
Праздничный фейерверк в деловом районе Найроби, столицы Кении
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A girl poses for a picture next to an installation at a mall on New Year's Eve, in Mumbai, India.
Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni
Предновогодний шопинг в торговом центре индийского Мумбаи
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Fireworks explode near the Burj Khalifa, the world's tallest building, to celebrate the new year, in Dubai, United Arab Emirates.
Фото: REUTERS/Satish Kumar
Салют у «Бурдж-Халифа» — самого высокого небоскреба в мире, построенного в Дубае
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People gather to celebrate the arrival of the New Year near the Bund in Shanghai, China
Фото: REUTERS/Aly Song
Народные гуляния на набережной Вайтань в Шанхае
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A light display to mark the New Year is seen over St Paul’s Cathedral and the Millenium Bridge in London, Britain
Фото: REUTERS/Toby Melville
Новогоднее световое шоу над собором Святого Павла и мостом Миллениум в Лондоне
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People gather while waiting for the New Year countdown at Eastwood Mall, in Quezon City, Philippines.
Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Филиппинцы в последние минуты уходящего года в торговом центре Eastwood в Кесон-Сити
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Fireworks explode over Sydney Harbour during New Year's Eve celebrations in Sydney, Australia.
Фото: REUTERS/Jaimi Joy
Встреча Нового года в Сиднейской гавани
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People gather during New Year's Eve celebrations in Istanbul, Turkey
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Народные гуляния в Стамбуле
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Visitors look at the first sunrise of the year at the Shibuya Sky observation deck in Tokyo, Japan.
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Японцы встречают первый восход 2022 года на смотровой площадке Shibuya Sky в Токио
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People kiss during the New Year's celebrations in Times Square in New York City.
Фото: REUTERS/Dieu-Nalio Chery
Праздничный поцелуй в Нью-Йорке
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People take part in the New Year's celebrations in Times Square, New York City
Фото: REUTERS/Dieu-Nalio Chery
Тысячи людей собрались отмечать Новый год на Таймс-сквер
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Fireworks explode over the ancient Parthenon temple atop the Acropolis hill during New Year's day celebrations, in Athens, Greece.
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Фейерверк над Парфеноном в Афинах
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Fireworks explode in the sky over the Kremlin and St. Basil’s cathedral during the New Year's celebrations in Moscow, Russia
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Москва отметила наступление Нового года салютом на Москворецкой набережной, он прогремел ровно в полночь
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Fireworks explode over the Chao Phraya River during New Year celebrations in Bangkok, Thailand.
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фейерверк над рекой Чао Прайя в Бангкоке
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People attend New Year celebrations on the Champs-Elysees as the traditional light show and fireworks have been cancelled, in Paris, France
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Традиционное световое шоу и запуск фейерверков в Париже были отменены, поэтому горожане и гости французской столицы просто гуляли по Елисейским полям
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People watch as fireworks explode over Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil.
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Встреча Нового года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро
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A child wears angel wings while families celebrate New Year's Eve on the Yarra River waterfront in Melbourne, Australia
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Праздник на набережной реки Ярра в Мельбурне
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