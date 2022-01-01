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В Японии начали разработку дающей вечный иммунитет к COVID-19 вакцины
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Japan Times: в Японии могут начать испытания пожизненной вакцины от COVID-19 в 2023 году

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В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса Sars-Cov-2, которая бы могла дать организму пожизненный иммунитет. Клинические испытания препарата запланированы на 2023 год, сообщила 31 декабря газета The Japan Times.

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Специалисты Токийского института медицинских наук во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы. Созданная еще в XVIII веке она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и помогла человечеству побороть заболевание.

Теперь же японские ученые хотят создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2. Они допускют, что такой вариант вакцины позволит добиться выработки пожизненного иммунитета.

Так, эксперименты на мышах, в ходе которых использовался рекомбинантный вирус осповакцины, кодирующий ген птичьего гриппа, показали высокую выработку антител. При этом антитела сохранялись более 20 месяцев.

«Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», - указал Кохара.

Ученый уверен, что такой тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

Японский производитель лекарств Nobelpharma, как пишет газета, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний в первой половине 2023 года при участии 150-200 человек.

31 декабря директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о новой российской вакцине от коронавируса. По его словам препарат «Конвасэл» будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет. При этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. Вакцина может быть зарегистрирована до конца I квартала 2022 года.

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