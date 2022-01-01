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Журналист предрек исчезновение Украины

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Украине грозит исчезновение из-за неспособности граждан ставить интересы страны выше личных. Такое мнение выразил журналист Виталий Портников.

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Он убежден, что Украина рискует потерять большую часть своей территории, в частности Харьковскую или Сумскую области.

По словам Портникова, о потенциальном исчезновении страны также говорит и то, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на все заявления украинских политиков. Об этом, в частности, свидетельствует отношение граждан двух стран к одним и тем же фильмам.

«Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев», — резюмировал он.

29 декабря депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украине и России следует объединиться в «Славянский союз». На его взгляд, у Москвы есть «право на территорию», которая в настоящее время является украинской, и обе страны должны находиться в едином славянском союзном государстве.

В октябре депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин отметил, что если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По словам депутата, происходит умышленное уничтожение государства, которое уже вплотную подошло к развалу.

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