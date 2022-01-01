Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Порядка 20 американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности обратились к президенту США с требованием опубликовать список санкций против России, которые будут введены в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Обращение к главе Белого дома опубликовано на сайте Атлантического совета (создан при НАТО). Среди подписавшихся под заявлением бывшие послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

Дипломаты считают, что обнародование списка вероятных рестрикций «повлияет на действия Москвы». При этом, по их мнению, в случае эскалации ответ должен включать список «основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены».

25 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовил санкции против России на случай возможной эскалации ситуации вокруг Украины. На следующий день вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины Россию могут ждать небывалые санкции.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

31 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров призвал Байдена не совершать огромную ошибку с введением санкций, которые могут привести к разрыву отношений двух стран. как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Байден упомянул, что в случае эскалации Запад предпримет масштабные санкции в экономической и финансовой сфере. Путин же в ответ указал, что это чревато полным разрывом отношений между странами.