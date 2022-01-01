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Гинцбург посоветовал диету сделавшим прививку в канун Нового года

Гинцбург: белковая пища влияет на выработку антител
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Вакцинировавшимся от коронавируса незадолго до праздников во время застолья стоит употреблять качественные белковые блюда для лучшего образования антител. Об этом 1 января заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По словам специалиста, белковая диета способствует хорошему иммунному ответу.

«В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Рацион с необходимым количеством белка в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека, заключил он.

Накануне он обратил внимание, что выпитый бокал шампанского на Новый год существенно не отразится на выработке антител к коронавирусу у недавно сделавших прививку. Однако злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на иммунную систему, угнетая работу иммунных клеток и сужая сосуды, добавил Гинцбург.

8 декабря ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев призвал отложить до окончания пандемии традицию выпивать алкоголь в новогодние праздники. Особенно рекомендация касается тех, кто перенес коронавирус. Он пояснил, что после перенесенной болезни у «хорошего русского застолья» могут быть неприятные последствия.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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