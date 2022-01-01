Четверо взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

До пяти возросло число погибших при пожаре в частном доме в Иркутской области. Как сообщили в СК РФ 1 января, среди погибших есть ребенок.

Пожар произошел в селе Хомутово. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как стало известно ранее, пожарных вызвал очевидец. К тому моменту двухэтажный дом был полностью объят пламенем. Спустя час пожар был локализован на площади 216 кв. м. В ГУ МЧС сообщили об одном погибшем и четырех людях, числящихся пропавшими без вести.

Следователи уточнили, что в результате пожара погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяин дома был госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи СК и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего.