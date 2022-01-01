Канцлер Германии Шольц в первом новогоднем поздравлении затронул ситуацию на Украине

Олаф Шольц в своем первом новогоднем обращении к гражданам в качестве канцлера ФРГ упомянул ситуацию вокруг Украины. Текст его речи распространила 31 пресс-служба кабмина Германии

Так, Шольц выразил мнение, что для безопасности в Европе незаменимо трансатлантическое сотрудничество.

«Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ — большое благо, она не подлежит обсуждению», — заявил политик.

Он также напомнил, что с 1 января к ФРГ переходит председательство в «большой семерке» (G7). Это время Берлин намерен использовать для того, чтобы этот клуб государств превратился «во флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира». По его мнению, голос Германии услышат, только если она будет выступать «в хоре» с другими странами.

Он добавил, что целью является суверенная, сильная Европа, которая живет по общим ценностям, правовой государственности и демократии.

Значительную часть в речи Шольц посвятил пандемии коронавируса. Он указал, что в ФРГ привились более 60 млн человек, по его словам, вопреки словам многих о расколе, общество Германии сплотилось.

Канцлер призвал очень серьезно отнестись к мерам властей и поблагодарил граждан за их соблюдение.

В последние несколько месяцев западные СМИ и политики активно распространяют данные о якобы планах России по вторжению на Украину.

Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва многократно опровергала подобные домыслы. Президент РФ Владимир Путин указал на миролюбивую политику страны и напомнил, что именно НАТО увеличивает активность у российских границ и проводит политику военного освоения Украины.

В связи с этим Россия предложила НАТО и США дать гарантии безопасности. 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, продолжая расширение в сторону РФ.