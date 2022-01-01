Горящий жилой дом в Иркутске покинули более 70 человек

Горящий жилой дом в Иркутске покинули более 70 человек

2022-01-01 10:40:20

2022-01-01 10:40:20

2022-01-01 10:40:20

2022-01-01 10:40:20

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