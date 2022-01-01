Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве повысилась до 21 193 рублей

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве 1 января 2022 года выросла до 21 193 рублей.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам. Доплату получат 2,1 млн жителей города.

В целом пенсии неработающих пенсионеров в России в январе 2022 года вырастут в среднем до 18 521 рубля, так как 1 января проведена индексация на 5,9%. Мера затронет более 30 млн россиян.

Кроме того, по прогнозам Минтруда, в 2023 году средняя пенсия вырастет до 19 477 рублей, а в 2024 году — до 20 469 рублей.

На большой декабрьской пресс-конференции президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он.

Как отмечали «Известия» индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей, подсчитали эксперты. С 1 января пенсии индексируют на заложенные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией, отмечали в Госдуме.