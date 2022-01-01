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Правительство РФ подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей

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С 1 января в России проиндексировали Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум увеличились на 8,6%.

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Теперь МРОТ составит 13 890 рублей (ранее — 12 700 рублей). Документ об индексации 6 декабря 2021 года подписал президент России Владимир Путин.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Решение о повышении индексации этих показателей приняли после поручения Путина обеспечить рост важных социальных величин настолько, чтобы они опережали инфляцию. От уровня прожиточного минимума зависит размер пособий и социальных выплат.

7 декабря первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил «Известиям», что работодатели с 1 января 2022 будут начислять зарплату исходя из изменения минимального размера оплаты труда, то есть вместо 12 792 рублей полная зарплата составит 13 890 рублей, а за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 12 084 рубля.

Согласно приведенным им данным, в России на доходы на уровне МРОТ или ниже живет более 20% населения страны. Благодаря увеличению МРОТ повысится благосостояние людей, их платежеспособность, что, как подчеркнул Сигал, важно в условиях растущих цен.

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