На Украине вступил в силу запрет на доступ российских судов к внутренним водам страны

1 января 2022 года на Украине начинает действовать закон, запрещающий российским грузовым судам использовать внутренние воды Украины.

Данная норма закона «О внутреннем водном транспорте» была принята радой 3 декабря 2020 года.

В документе отмечается, что перевозки в каботажных рейсах между речными портами для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины могут осуществлять украинские суда или иностранные, владельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования. Исключения составят суда РФ и суда, владельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной «государством-агрессором или государством-оккупантом» (так на Украине называют Россию).

Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на таких путях, ответственности судовладельцев за нарушение законов о внутреннем водном транспорте.

К украинским внутренним речным водным путям относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

Ранее в Киеве заверяли, что закон поспособствует созданию конкурентного рынка речных перевозок грузов. По подсчетам министерства инфраструктуры, это грузопоток может увеличиться до 30 млн тонн в год, что создать экономический эффект для государства в объеме 13–16 млрд гривен (около $476-587 млн) ежегодно.