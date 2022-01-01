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Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России

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Бывшие послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также еще порядка 20 дипломатов и сотрудников сфера нацбезопасности призвали президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против РФ.

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Обращение, опубликованное на сайте Атлантического совета, к главе Белого дома также подписали бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог, автор книги «Конец истории» Фрэнсис Фукуяма.

Авторы заявления считают, что Вагингтону следует обнародовать, какие санкции могут быть введены против России в случае обострения ситуации на Украине.

Дипломаты полагают, что такой шаг «повлияет на действия Москвы». При этом, по их мнению, в случае эскалации ответ должен включать список «основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены».

В последние несколько месяцев западные СМИ и политики активно распространяют данные о якобы планах России по вторжению на Украину.

Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных». При этом Штаты грозят в таком случае ввести «небывалые санкции» против РФ.

Москва многократно опровергала подобные домыслы. Президент РФ Владимир Путин указал на миролюбивую политику страны, и напомнил, что именно НАТО увеличивает активность у российских границ и проводит политику военного освоения Украины.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

При этом даже сама Украина опровергала слухи о якобы подготовки РФ к нападению. 30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов указал, что не видит большой опасности из-за российских военных у границ.

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