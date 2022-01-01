В России за сутки выявили минимальные с сентября 19,7 тыс. случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрирован 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах. Этот показатель минимальный с 22 сентября. Об этом 1 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (2472), Санкт-Петербурге (1534) и Московской области (1271).

Скончались от последствий коронавируса за 24 часа 847 пациентов, что также стало наименьшим показателем с 27 сентября. Полностью выздоровели 33 144 человека.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 519 733 случая COVID-19, вылечились 9 497 063 человека, умерли от последствий заболевания 309 707.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране стабильно снижаются последние семь недель. Она подчеркнула, что сейчас важно обратить пристальное внимание на организацию праздничных мероприятий, а также не допускать преждевременного снятия ограничительных мер в регионах.

В ходе беседы с журналистами 30 декабря Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8%

31 декабря вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о новой российской вакцине от коронавируса «Конвасэл». По его словам, препарат будет эффективнее воздействовать на клеточный иммунитет.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.