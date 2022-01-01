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Один человек погиб в пожаре под Иркутском

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Один человек погиб в результате пожара в поселке Хомутово Иркутской области, о чем стало известно в субботу, 1 января.

По нашим данным, в общей сложности в загоревшемся двухэтажном доме находились девять человек, в том числе ребенок. Известно, что спастись удалось четверым, при этом один человек пострадал, сведений о судьбе еще четырех человек не поступало.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Иркутской области, в 11:23 по местному времени (6:23 мск) пламя было ликвидировано.

На месте происшествия работали 13 человек и три единицы техники.

Ранее этим же днем, 1 января, очевидцы сообщили о пожаре в подмосковных Химках. Отмечается, что огонь начал распространяться на третьем этаже здания, после чего пламя перекинулось на верхние этажи.

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