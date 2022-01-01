Прямой эфир
Общество
Проценты по превышающим 1 млн рублей вкладам стали налогооблагаемыми
Общество
МРОТ и прожиточный минимум проиндексированы на 8,6%
Общество
Шойгу назвал службу в армии РФ по-настоящему престижной
Общество
В России в 2022 году изменятся правила владения оружием
Происшествия
Пожар произошел в квартире в Химках
Мир
Беспилотник снял территорию сгоревшего дотла американского Луисвилля
Происшествия
В Казахстане загорелась новогодняя елка
Политика
Байден рассказал о предупреждениях Путину из-за Украины
Интернет
Вступил в силу закон о представительствах в РФ зарубежных IT-гигантов
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 января

Иммунолог предупредил о последствиях сочетания лекарств с алкоголем

Иммунолог Жемчугов: предсказать реакцию организма на сочетание алкоголя и лекарственных препаратов невозможно
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инструкции к лекарствам не всегда содержат запрет на сочетание спиртного с приемом препарата, однако индивидуальную реакцию на это предсказать невозможно, поэтому лучше не экспериментировать, советует доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Может быть такая вещь, как идиосинкразия — это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент. Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном — тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь», — рассказал врач 31 декабря в беседе с радио Sputnik.

Жемчугов добавил, что людям, постоянно принимающим лекарства, бокал вина можно позволить себе через несколько дней после того, как прием лекарства завершен. По его словам, всё зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме.

«Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма», — пояснил иммунолог.

Он подчеркнул, что даже ради праздника не стоит рисковать здоровьем и лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн относительно безопасным, в сравнении с остальными алкогольными напитками на новогоднем столе, назвал сухое белое вино. Один-два бокала, разбавленные водой, практически безопасны для здоровья.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021