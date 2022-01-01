Иммунолог предупредил о последствиях сочетания лекарств с алкоголем

Инструкции к лекарствам не всегда содержат запрет на сочетание спиртного с приемом препарата, однако индивидуальную реакцию на это предсказать невозможно, поэтому лучше не экспериментировать, советует доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Может быть такая вещь, как идиосинкразия — это повышенная индивидуальная чувствительность к чему-то. Она может возникнуть к сочетанию алкоголя и лекарства. Это всегда эксперимент. Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном — тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь», — рассказал врач 31 декабря в беседе с радио Sputnik.

Жемчугов добавил, что людям, постоянно принимающим лекарства, бокал вина можно позволить себе через несколько дней после того, как прием лекарства завершен. По его словам, всё зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме.

«Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма», — пояснил иммунолог.

Он подчеркнул, что даже ради праздника не стоит рисковать здоровьем и лучше поставить на стол бутылку безалкогольного вина.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн относительно безопасным, в сравнении с остальными алкогольными напитками на новогоднем столе, назвал сухое белое вино. Один-два бокала, разбавленные водой, практически безопасны для здоровья.