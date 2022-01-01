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Психотерапевт назвала способы воплощения в жизнь новогодних желаний

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Психотерапевт Анна Стори в субботу, 1 января, перечислила несколько правил, которые помогут воплотить загаданные на Новый год желания.

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По ее словам, желательно на время отказаться от логики и добраться до глубин подсознания. Например, нарисовать картину вашей идеальной жизни.

«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа — а реально ли это? Можно ли это осуществить? Что за ерунду ты рисуешь? Закончив картину, можно заняться ее толкованием — люди часто бывают удивлены результатом — о каких-то своих желаниях они никогда бы не догадались, размышляя логически», — приводит ее слова агентство «Прайм».

Кроме того, отметила специалист, можно сделать Коллаж мечты. Это популярная техника — в интернете можно найти много ее вариантов. Ее суть состоит в том, чтобы за ограниченное количество времени сначала вырезать из глянцевых журналов понравившиеся картинки, а затем наклеивать их в любом порядке на лист размера А3. После завершения работы надо подумать почему те или иные картинки привлекли внимание.

«Определившись с вашими желаниями, можно начинать составлять план по их осуществлению. Очень важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги — иначе ваша новая жизнь так и останется недоступной фантазией», — пояснила Стори.

Психотерапевт также посоветовала при составлении списка новогодних решений и пожеланий внимательно наблюдать за «Внутренним Критиком» — причиной всех неосуществленных планов.

В результате, заключила Стори, если план построен, а Внутренний Критик усмирен, то, когда часы пробьют 12, «начнется ваша новая жизнь».

Ранее в этот день россияне поделились с «Известиями» своими ожиданиями от наступившего нового года. В основном они пожелали друг другу здоровья и окончания пандемии коронавирусной инфекции.

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