Фейерверк мог стать причиной обрушения балкона в Санкт-Петербурге

Взрыв произошел на остекленном балконе в одном из жилых районов Санкт-Петербурга. Предположительной причиной инцидента мог стать фейерверк, о чем стало известно в субботу, 1 января.

Хлопок произошел в здании, расположенном по адресу Рыбацкий проспект, дом 12, примерно в 02:45 мск.

Как указали очевидцы, лоджия обвалилась на седьмом этаже. Согласно предварительной информации, причиной тому мог стать попавший в балкон фейерверк, параллельно рассматривается версия взрыва газового баллона.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители, пишет телеканал РЕН ТВ.

Ранее этим же днем, 1 января, очевидцы сообщили о пожаре в подмосковных Химках. Отмечается, что огонь начал распространяться на третьем этаже здания, после чего пламя перекинулось на верхние этажи.