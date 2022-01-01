В Казахстане загорелась новогодняя елка

Новогодняя елка загорелась в казахстанской области Тараз. В пятницу, 31 декабря, очевидцы инцидента распространили в социальных сетях кадры с происшествием.

На представленных видеозаписях видно охваченное огнем искусственное дерево. Предположительно, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Одной из причин распространения пламени может быть короткое замыкание.

Как уточнили в городской пресс-службе, пожар был ликвидирован в 00:20 часов по местному времени (21:20 мск). В результате происшествия сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара были привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники ДЧС Жамбылской области.

Ранее этим же днем, 31 декабря, сотрудники Сегежского ЦБК в Карелии соорудили елку из 3 тыс. бревен, вес которой составил 100 т. Таким образом они одержали победу во внеконкурсной номинации: дело в том, что работа специалистов предприятия превысила критерии по высоте на 7 м.