Диетолог предупредила об опасности сливок в кофе

Насыщенные жиры в сливках могут негативно отразиться на уровне холестерина при употреблении их в кофе, рассказала порталу Eat This, Not That. доктор медицинских наук, диетолог из Нью-Йорка Элеана Кайданян.

«Кофе может иметь много преимуществ, например, антиоксиданты, однако часто мы злоупотребляем добавками. Насыщенные жиры в виде сливок и молока, добавляемые в кофе ежедневно (а в большинстве случаев несколько раз в день), могут повлиять на уровень холестерина», — сказала она в беседе с порталом 23 декабря.

Кайданян пояснила, что высокий уровень холестерина сложно выявить, так как это диагностируется на основании результатов лабораторных исследований общего уровня холестерина. Избыток холестерина чаще всего отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

«Холестерин путешествует по кровотоку с помощниками или переносчиками. Два наиболее часто тестируемых вида — это ЛПНП (липопротеины низкой плотности, «плохой холестерин») и ЛПВП (липопротеины высокой плотности, «хороший холестерин». Ваши проценты ЛПНП и ЛПВП учитываются для определения общего уровня холестерина. На уровень ЛПНП и ЛПВП может существенно повлиять тип жира, который вы потребляете», — добавила она.

Диетолог отметила, что не все жиры одинаковы, важны как качество, так и тип жира. Примером продукта, который может повлиять на уровень холестерина ЛПНП, она назвала сливочное масло, а полезный для сердца тип жира, который повысит уровень ЛПВП, — это авокадо.

В ноябре британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. В день человек без вреда для здоровья может выпивать до пяти чашек кофе, однако суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки.

При этом профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева считает, что использование кофе для похудения может нести опасность для сердца. Главный компонент напитка, кофеин, бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий и, соответственно, способствует сбросу веса.