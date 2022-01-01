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Космонавты нашли проблемы с корпусом и оборудованием на МКС, их можно устранить

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Космонавты России — Петр Дубров и Антон Шкаплеров — выявили, вероятно, последнее место утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), о чем стало известно в пятницу, 31 декабря.

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«Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

Дополнительно уточняется, что речи о новых неполадках не идет.

Ближайший грузовой корабль «Прогресс» доставит необходимое для устранения негерметичности оборудование. После этого космонавты приступят к окончательному устранению утечки.

Ранее этим же днем, 31 декабря, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об обнаружении проблем с корпусом и оборудованием МКС. Он поделился пожеланиями исправить «те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса».

В июле эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда». 12 мая «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Также была создана совместная рабочая группа между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения ее негативных последствий.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля рассказал, что утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.

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