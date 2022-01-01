Итальянский журналист отметил уверенность Путина в разговоре с Байденом

Президент РФ Владимир Путин застал своего американского коллегу Джо Байдена «прямым контактом». Так оценил пошедший телефонный разговор лидеров двух стран обозреватель итальянской газеты Corriere Della Sera Джузеппе Сарчина.

«На этот раз инициативу взял на себя президент России, застигнув врасплох американского собеседника, который вернулся в Делавэр на каникулы в конце года. Путин немедленно запросил и получил «прямой контакт» с Джо [Байденом]», — отметил журналист.

По его словам, Москва очень уверенно ведет себя на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности и взяла на себя инициативу, чтобы вести диалог на равных. Автор статьи подчеркнул: российский лидер четко дал понять — он ждет ответа как можно скорее.

Сарчина также указал, что в России знают, что в неофициальных разговорах Европа далеко не всегда воспринимает возможную интеграцию Украины в НАТО положительно.

Обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар заявил, что в 2022 году Европу может ждать примирение с Россией, которое предложил Евросоюзу российский лидер. По его мнению, политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте. Как говорится в статье, Россия предложила два документа: один для США, а другой для НАТО. При этом Москва никогда не думала и не думает о «вторжении на Украину», американцы это прекрасно знают, утверждает автор.

Он спрогнозировал что американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, положат конец холодной войне и разделу континента через 30 лет после распада Советского Союза.

Состоявшиеся в ночь на 31 декабря телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).