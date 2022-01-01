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Итальянский журналист отметил уверенность Путина в разговоре с Байденом

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Президент РФ Владимир Путин застал своего американского коллегу Джо Байдена «прямым контактом». Так оценил пошедший телефонный разговор лидеров двух стран обозреватель итальянской газеты Corriere Della Sera Джузеппе Сарчина.

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«На этот раз инициативу взял на себя президент России, застигнув врасплох американского собеседника, который вернулся в Делавэр на каникулы в конце года. Путин немедленно запросил и получил «прямой контакт» с Джо [Байденом]», — отметил журналист.

По его словам, Москва очень уверенно ведет себя на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности и взяла на себя инициативу, чтобы вести диалог на равных. Автор статьи подчеркнул: российский лидер четко дал понять — он ждет ответа как можно скорее.

Сарчина также указал, что в России знают, что в неофициальных разговорах Европа далеко не всегда воспринимает возможную интеграцию Украины в НАТО положительно.

Обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар заявил, что в 2022 году Европу может ждать примирение с Россией, которое предложил Евросоюзу российский лидер. По его мнению, политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте. Как говорится в статье, Россия предложила два документа: один для США, а другой для НАТО. При этом Москва никогда не думала и не думает о «вторжении на Украину», американцы это прекрасно знают, утверждает автор.

Он спрогнозировал что американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, положат конец холодной войне и разделу континента через 30 лет после распада Советского Союза.

Состоявшиеся в ночь на 31 декабря телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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