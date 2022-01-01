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Президент Путин пожелал россиянам, чтобы любовь вдохновляла их на достижения

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Любовь должна вдохновлять российских граждан на новые достижения — с таким пожеланием выступил президент России Владимир Путин в ходе своего праздничного обращения к жителям страны. В преддверии Нового года, 31 декабря, российский лидер также пожелал россиянам крепкого здоровья.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж», — поделился российский лидер.

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Путин пожелал, чтобы в каждом доме происходило как можно больше радостных событий, чтобы появлялись новые семьи и рождались дети, росли здоровыми и умными, честными и свободными.

«Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины», — отметил президент России.

Кроме того, глава государства обратил внимание на фактор, воссоединяющий всех жителей страны — это надежды на добрые перемены, так как за уходящий год Россия столкнулась с колоссальными вызовами. Тем не менее, благодаря российской солидарности, граждане страны научились жить в таких условиях и решать сложные задачи.

Президент РФ 31 декабря выступил с самым продолжительным новогодним обращением, оно продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Прошлое новогоднее обращение Путина заняло 6 минут, а его объем составил 601 слово.

Накануне Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств. Всего поздравления от президента России получили более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

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