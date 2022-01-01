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Британские ученые оценили эффективность средств от похмелья

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Большинство средств от похмелья в основном бесполезно. К такому выводу на основе анализа многочисленных исследований пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Свою работу они опубликовали в журнале Addiction.

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Специалисты проанализировали 21 плацебо-контролируемое исследование, посвященное разным средствам: от настойки элеутерококка до витаминов и нестероидных противовоспалительных препаратов, и у авторов возникли сомнение в качестве методологий работ. Отмечается, что даже в рамках одного исследования вид алкоголя и условия его употребления значительно различались.

«Учитывая непрекращающиеся спекуляции в СМИ по поводу того, какие средства от похмелья работают, а какие нет, вопрос об эффективности веществ, о которых говорится, будто они помогают бороться с похмельем, представляется весьма интересным для общественности», — заявил ведущий автор анализа Эммерт Робертс.

Ученый подчеркнул, что в настоящее время работа его коллектива продемонстрировала, что данные о средствах от похмелья вряд ли корректны, и в дальнейших исследованиях необходимы более строгие методы, например, стандартизированные шкалы оценки симптомов похмелья. Сейчас, по его словам, самый надежный способ предотвратить похмелье — «воздержаться от спиртного или пить умеренно», заключил он.

Ранее, 18 декабря, Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова рассказала «Известиям», почему некоторые люди испытывают похмелье после вечеринки, а некоторые не ощущают на себе неприятных симптомов. По словам специалиста, реакция на алкоголь связана с тем, как организм его расщепляет и выводит из организма.

Ранее специалисты порекомендовали устранить похмельный синдром при помощи чая или кофе, так как именно эти напитки снимают чувство усталости. Также рекомендуется принимать витамин C. Например, употреблять в пищу киви, апельсины, клубнику, лимон.

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