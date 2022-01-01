Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину
Администрация Соединенных Штатов и союзники государства готовы дать «решительный ответ» в случае «вторжения» России на Украину. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении, текст которого был опубликован на сайте американского ведомства.
Дополнительно она указала: Байден в процессе переговоров с российским лидером акцентировал внимание на деэскалации ситуации, что, по соображениям главы США, является единственным способом нормализации геополитической обстановки. Только таким образом можно достичь «осязаемого прогресса», указала американская администрация.
Хозяин Белого дома также поддержал дипломатические усилия в диалогах касательно стратегической стабильности и по линии Россия — Североатлантический альянс и ОБСЕ.
31 декабря помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров Байден заявил об отсутствии у США планов размещать наступательные вооружения на Украине. Кроме того, дипломат отметил, что, по словам Путина, для Москвы важны переговоры, но главное — нужен результат, и она будет его добиваться в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Глава российского государства также подчеркнул, что в сложной ситуация Москва будет вести себя так, как вел бы себя Вашингтон, если бы наступательные вооружения были размещены возле границ США.
Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).