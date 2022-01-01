Прямой эфир
Мир
В Софии полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину
Мир
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Общество
Более 900 пожарных будут дежурить в Новый год в Москве
Происшествия
Коллапс возник в гостинице «Космос» в Москве при заселении гостей
Общество
Прокуроры проверят обстоятельства задержек самолетов в Пулково
Мир
На Кубу прибыло 22 т гуманитарной помощи из России
Общество
Цены на услуги такси выросли в Москве на 40%
Мир
Блинкен поделился списками любимых в 2021 году песен
Мир
Зеленский подтвердил запланированные на 2 января переговоры с Байденом
Происшествия
Здание горящего жилого дома в Иркутске покинули более 70 человек

Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Соединенных Штатов и союзники государства готовы дать «решительный ответ» в случае «вторжения» России на Украину. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении, текст которого был опубликован на сайте американского ведомства.

Дополнительно она указала: Байден в процессе переговоров с российским лидером акцентировал внимание на деэскалации ситуации, что, по соображениям главы США, является единственным способом нормализации геополитической обстановки. Только таким образом можно достичь «осязаемого прогресса», указала американская администрация.

Хозяин Белого дома также поддержал дипломатические усилия в диалогах касательно стратегической стабильности и по линии Россия — Североатлантический альянс и ОБСЕ.

31 декабря помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров Байден заявил об отсутствии у США планов размещать наступательные вооружения на Украине. Кроме того, дипломат отметил, что, по словам Путина, для Москвы важны переговоры, но главное — нужен результат, и она будет его добиваться в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Глава российского государства также подчеркнул, что в сложной ситуация Москва будет вести себя так, как вел бы себя Вашингтон, если бы наступательные вооружения были размещены возле границ США.

Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021