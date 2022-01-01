В ФМБА рассказали об исследовании новой вакцины от COVID-19 «Конвасэл»
Российскую вакцину от COVID-19 «Конвасэл» произдводства петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планируется зарегистрировать до конца первого квартала 2022 года. Об этом в пятницу, 30 декабря, в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Она также отметила, что с момента прививки первых добровольцев прошло около 100 дней и никто из добровольцев пока не заболел.
«Мы начали клинические исследования с 19 июля. Во-первых, никто пока не заболел, хотя люди находятся в свободном режиме, это очень важно, потому что протективность в силе. Хотя это небольшое количество, это сейчас чуть больше 150 человек», — уточнила Скворцова.
Антиковидная вакцина «Конвасэл» разработана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2. Препарат нового поколения нацелен на формирование клеточного иммунитета.
Ранее в этот день директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, что «Конвасэл» — это инактивированная вакцина, близкая к тем, которые создаются по классической методике, — цельновирионным. Эксперт заверил, что препарат в доклинической фазе с участием животных показал высокую иммуногенность.
В июне 2021 года были завершены доклинические исследования препарата.
Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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