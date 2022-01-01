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Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 января

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Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ожидают москвичей в субботу, 1 января. Соответствующие данные опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -1 до +1 градусов, ночью ожидается похолодание до 9 градусов ниже нуля.

На территории Московской области синоптики обещают от -4 до 1 градусов выше нуля в дневное время суток и до 12 градусов мороза — в ночное.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Накануне, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил жителей столицы о резком похолодании в ночь на 2 января — температура воздуха опустится вплоть до 10 градусов мороза. Так, новогодняя ночь пройдет с оттепелью, после которой установится типичная январская погода.

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