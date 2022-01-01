Для многодетных семей в Москве начали действовать новые льготы
С 1 января 2022 года правом на бесплатный проезд в городском транспорте Москвы могут воспользоваться оба родителя и все дети до 18 лет из многодетных семей.
Ранее Московская городская дума приняла закон «О внесении изменений в статью 29 закона города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».
Отмечается, что до этого таким правом мог воспользоваться только один из родителей, а льгота для детей на бесплатный проезд действовала до 16 лет, после чего ей можно было воспользоваться только при условии обучения в образовательных учреждениях.
Нововведенная мера поддержки дает равные права родителям и более чем 3 тыс. несовершеннолетних детей.
Ранее, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин рассказал о программе выделения участков для многодетных семей. Глава государства отметил, что 500 млрд рублей, которые выделили на развитие инфраструктуры, необходимо направить так, чтобы они решали комплексные проблемы многодетных семей.
16 июля сообщалось, что Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности меньше пяти лет.