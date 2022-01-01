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Здание горящего жилого дома в Иркутске покинули более 70 человек

Загорелся жилой дом в Краснодаре

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Крупный пожар произошел в жилом доме в ночь на субботу, 1 января, в Краснодаре, о чем рассказали очевидцы инцидента.

В соцсетях появились кадры с места происшествия.

Отмечается, что загорелась квартира на третьем этаже в доме на улице Коммунаров, 209. Очаг распространения пламени находится на балконе.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее, 31 декабря, в Иркутске произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники. Спасатели эвакуировали из здания 53 человека, еще 20 покинули его самостоятельно.

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