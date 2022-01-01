Загорелся жилой дом в Краснодаре
Крупный пожар произошел в жилом доме в ночь на субботу, 1 января, в Краснодаре, о чем рассказали очевидцы инцидента.
В соцсетях появились кадры с места происшествия.
Отмечается, что загорелась квартира на третьем этаже в доме на улице Коммунаров, 209. Очаг распространения пламени находится на балконе.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее, 31 декабря, в Иркутске произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на улице Костычева. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники. Спасатели эвакуировали из здания 53 человека, еще 20 покинули его самостоятельно.