Медведчук предрек Украине в 2022 году дальнейшее падение экономики

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил в пятницу, 31 декабря, в интервью порталу 112.ua, что страну в 2022 году ждет дальнейшее падение экономики, энергетический кризис и другие риски.

По его словам, экономика продолжит скатываться в низ за счет «непрофессиональной, преступной политики» и дальнейших мер, которые уничтожают малый и средний бизнес.

Политик также отметил, что энергетический кризис, который «проявляется в осенне-зимний период, который проявляется сейчас, проявится в будущем».

«Третий риск — продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках», — указал парламентарий.

По утверждению Медведчука, кризис подтверждается уничтожением сельского хозяйства на Украине, попытками скупить землю, спекулятивными сделками с землей. Все это будет способствовать росту цен на продовольственные товары. Депутат считает, что на Украине должна измениться политика.

«Мы должны ликвидировать политику ненависти, розни, невосприятия одних людей другими. Это больше социально-гуманитарный риск, который имеет непосредственное отношение к нам. В том числе он связан напрямую или косвенно, а может, даже обладает статусом самостоятельного риска», — указал он.

Глава политсовета заметил, что в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, и даже если они трудоустроены, не получают заслуженную оплату. В результате профессиональные кадры покидают Украину.

«Это означает, что любые экономические процессы в Украине не могут развиваться даже при любых слагаемых», — заключил Медведчук.

Ранее, 1 июля, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о потере Украиной 72% территорий в результате вступления в силу закона о продаже земли. Тимошенко указала, что законопроект о рынке земли, вступивший 1 июля в силу, даст возможность банкам с иностранными инвестициями эксплуатировать сельскохозяйственные угодья.

При этом документ позволяет снимать с земли верхний слой черноземов, а значит «вести себя как вандалы», подчеркнула она. По ее словам, положения закона идут вразрез как минимум с 22 статьями конституции страны, лишая фермеров права постоянного пользования сельхозугодьями.

В апреле Верховная рада приняла закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа было одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита.