Собянин поблагодарил врачей и ветеранов в новогоднем обращении
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом, призвав вспомнить светлые моменты ушедшего года. Праздничное видео появилось в соцсетях столичного градоначальника 31 декабря.
«В этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение. Спасибо ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и нашей страны. Отдельные слова благодарности — врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с ковидом. (...) Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым 2022 годом, друзья!» — сказал он.
Собянин отметил, что, несмотря на второй год пандемии, столица активно развивается: строятся жилье, дороги, школы, больницы, благоустраиваются парки и дворы, реставрируются памятники.
30 ноября Москву признали лидером среди европейских городов по инновациям, способствующим борьбе с распространением COVID-19. Рейтинг среди 100 городов из 40 стран составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
В новогоднюю полночь президент России Владимир Путин обратился к россиянам с самым длительным новогодним поздравлением. Он отметил важность совместного решения проблем, ценность семьи и друзей, настрой на созидание и реализацию личных планов.