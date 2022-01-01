Прямой эфир
Мир
В Софии полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину
Мир
Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Общество
Более 900 пожарных будут дежурить в Новый год в Москве
Происшествия
Коллапс возник в гостинице «Космос» в Москве при заселении гостей
Общество
Прокуроры проверят обстоятельства задержек самолетов в Пулково
Мир
На Кубу прибыло 22 т гуманитарной помощи из России
Общество
Цены на услуги такси выросли в Москве на 40%
Мир
Блинкен поделился списками любимых в 2021 году песен
Мир
Зеленский подтвердил запланированные на 2 января переговоры с Байденом
Происшествия
Здание горящего жилого дома в Иркутске покинули более 70 человек

В Софии полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала 53-летнего мужчину с гранатой во время новогодних гуляний в центре Софии. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщило издание NOVA.

Инцидент произошел около 20:30 (около 21:30 мск). По информации издания, проверка установила, что граната учебная.

Как сообщило Vesti, мужчина выступал против вакцинации и пригрозил взорвать себя, заявив, что он не согласен с противоэпидемическими мерами. Он вынул гранату, но полиции удалось его нейтрализовать.

Чуть позже в машине злоумышленника был обнаружен пистолет. Отмечается, что он прибыл в столицу из Асеновграда вместе с женой, которую тоже задержали правоохранители.

Ранее, 28 декабря, в черногорском городе Бар мужчина захватил отделение банка NLB и угрожал взорвать его. Он требовал, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021