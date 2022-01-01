В Софии полиция задержала угрожавшего взорвать себя мужчину

Полиция задержала 53-летнего мужчину с гранатой во время новогодних гуляний в центре Софии. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщило издание NOVA.

Инцидент произошел около 20:30 (около 21:30 мск). По информации издания, проверка установила, что граната учебная.

Как сообщило Vesti, мужчина выступал против вакцинации и пригрозил взорвать себя, заявив, что он не согласен с противоэпидемическими мерами. Он вынул гранату, но полиции удалось его нейтрализовать.

Чуть позже в машине злоумышленника был обнаружен пистолет. Отмечается, что он прибыл в столицу из Асеновграда вместе с женой, которую тоже задержали правоохранители.

Ранее, 28 декабря, в черногорском городе Бар мужчина захватил отделение банка NLB и угрожал взорвать его. Он требовал, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет.