Новогоднюю елку из 3 тыс. бревен соорудили в Карелии

Елку из 3 тыс. бревен соорудили работники Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Карелии в рамках конкурса предприятия на самую необычную новогоднюю ель, о чем стало известно в пятницу, 31 декабря.

В создании елки использовались бревна, складированные на бирже. В общей сложности вес работы составил 100 т. Древесину окрасили красным, синим и желтым цветами наподобие новогодних шаров, на макушку работы установили алую звезду, а по кромке развесили гирлянды, передает телеканал «Россия 1».

Тем не менее сооружение работников биржи не подходило под один из конкурсных критериев — высота елки не должна была превышать 3 м, а ель сотрудников ЦБК возвысилась приблизительно на 10 м. Однако жюри учло старания участников и присудило им победу во внеконкурсной номинации.

Ранее, 27 декабря, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о намерении подарить детским домам Москвы новогодние елки, украшенные известными российскими дизайнерами. Кроме того, праздничные деревья были наряжены тематически: каждое из них посвятили разным городам мира.