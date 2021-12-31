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Закачка газа в ПХГ Европы впервые с октября превысила отбор из них

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Впервые с октября отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы оказался ниже закачки в них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) на 30 декабря.

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Отбор газа из ПХГ составил лишь 223,3 млн куб. м, в то время как закачка превысила 278,5 млн куб. м.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне выросла до 55,71% и сейчас составляет чуть более 60 млрд куб. м, что на 21,4 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

В последние дни цена газа в Европе скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в регионе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода «Северный поток – 2» к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом в тот же день. В ответ президент Путин поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работ по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. При этом российский лидер заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины.

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